Adana'da terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
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Adana'da terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK-KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK-KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğünce, terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da olası faaliyetlerin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında; sosyal medya sitelerinde PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmaları amacıyla Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda sabah 06.30 sıralarında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında H.Y. (56), A.B. (29), M.E.A. (56), R.E. (23) ve A.D. (39) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İ.A. (49) isimli şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

Şüphelilerin ikamet aramasında 5 adet akıllı cep telefonu, 1 adet toplumsal olaylarda sıklıkla kullanılan bez parçası ve bir adet dergi elde edildi. - ADANA

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