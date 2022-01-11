Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı Grubu üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye getirildi.
Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla terör örgütü DEAŞ'ın operasyonlarla dağılan Yamaçlı Grubu'nu yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldığı tespit edilmişti.
Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu öne sürülen 7 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmişti.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle 7 Ocak'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 4'ü yakalanmıştı.