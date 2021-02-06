Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
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Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

06.02.2021 15:24 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:28
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

ADANA'da şubat ayının ilk haftası olmasına rağmen hava sıcaklığı gölgede 21, güneş altındaki termometrelerde 32 dereceyi gösterdi.

ADANA'da şubat ayının ilk haftası olmasına rağmen hava sıcaklığı gölgede 21, güneş altındaki termometrelerde 32 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Adana'da adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte termometreler gölgede 21, güneş altında ise 32 dereceyi gösterdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında sokak kısıtlamasının uygulandığı bugün temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar merkezdeki Atatürk Parkı'ndan geçerek buradaki banklarda kısa süreli dinlendi, köpeklerini gezdirmeye çıkan hayvanseverler ise sıcak havanın keyfini yaşadı.

Küçük yaştaki oğlu ile markete gitmek için evden çıkan ve hemen yakınındaki parktan geçen Hatice Şen (31), "Şubat ayında hiç yaşamadığımız bir kışı yaşıyoruz. Yaz mevsimi gibi, biz de oğlumla markete giderken parktan geçelim istedik. Çok güzel bir hava ama bir yandan endişeliyim. Su rezervleri azaldı. Bizi neler bekliyor bilmiyorum" dedi.

Marketten çıkan ve alışveriş sonrası yorulunca yol üzerinde bulunan parktaki bankta kısa süreli dinlenen Nuriye Koruklu (64) ise bu yıl kış mevsiminde hala yarım kollu kıyafetler giydiğini belirtti. Koruklu, "Yarım kollu giymeme rağmen terliyorum. Bu sene daha hiç kışlık kıyafet giymedim. Böyle bir sıcak hiç görülmemiştir herhalde dünyanın sonu geldi" diye konuştu.


Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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