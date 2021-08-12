Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
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Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Solaklı Hürriyet Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınarak ceset üzerinde inceleme yapıldı.

Polis, sulama kanalından çıkartılan çıplak cesedin kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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