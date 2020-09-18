Son dakika haberi! Adana'da suç şebekesine şafak operasyonu (1)
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Son dakika haberi! Adana'da suç şebekesine şafak operasyonu (1)

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da suç şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Son dakika haberi! Adana'da suç şebekesine şafak operasyonu (1)
18.09.2020 06:45 | Son Güncelleme: 18.09.2020 06:51

ADANA'da suç şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kent merkezinde bir suç şebekesine yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerinin, demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Gökhan KESKİNCİ
Gökhan KESKİNCİ
DHA Editörü
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