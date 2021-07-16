Adana'da su deposundan boru çalmaya çalışan 2 zanlı suçüstü yakalandı
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Adana'da su deposundan boru çalmaya çalışan 2 zanlı suçüstü yakalandı

Adana'da su deposundan boru çalmaya çalışan 2 zanlı suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait su deposundan, kurdukları makara sistemiyle boru çalmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait su deposundan, kurdukları makara sistemiyle boru çalmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde devriye görevi yürüttükleri sırada su deposundan gelen sesleri fark etti.

Ekipler, su deposundan, kurdukları makara sistemiyle söktükleri boruları dışarı çıkararak çalmaya çalışan şüpheliler F.K. ve K.K'yi suçüstü yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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