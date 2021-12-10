Adana'da stajını tamamlayan 9 avukat ruhsatlarını aldı - Haberler
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Adana'da stajını tamamlayan 9 avukat ruhsatlarını aldı

Adana'da stajını tamamlayan 9 avukat ruhsatlarını aldı
AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel

??????? Adana Barosunda stajını tamamlayan 9 avukata ruhsatları verildi.

ADANA (AA) - ??????? Adana Barosunda stajını tamamlayan 9 avukata ruhsatları verildi.

Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, adliyenin konferans salonundaki törende meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını verdi.

Gökayaz, başarılar dilediği meslektaşlarından etik kurallara bağlı kalmalarını istedi.

Yeni avukatlara cübbelerini de yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri

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