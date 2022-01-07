Adana'da stajını tamamlayan 7 avukat ruhsatlarını aldı
AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
??????? Adana Barosunda stajını tamamlayan 7 avukata ruhsatları verildi.
ADANA (AA) - ??????? Adana Barosunda stajını tamamlayan 7 avukata ruhsatları verildi.
Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, Avukatlar Salonu'nda düzenlenen törende meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını verdi.
Gökayaz, yaptığı konuşmada, meslektaşlarına başarılar dileyip, mesleğin etik kurallarına uymalarını istedi.
Yeni avukatlara cübbelerini de yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.
AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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