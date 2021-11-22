Adana'da stajını tamamlayan 21 avukat ruhsatlarını aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da stajını tamamlayan 21 avukat ruhsatlarını aldı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da stajını tamamlayan 21 avukat ruhsatlarını aldı

??????? Adana Barosunda, stajını tamamlayan 21 avukata ruhsatları verildi.

ADANA (AA) - ??????? Adana Barosunda, stajını tamamlayan 21 avukata ruhsatları verildi.

Adana Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkan Yardımcısı Miyesser Ersalan Önenli verdi.

Önenli, yaptığı konuşmada, meslektaşlarına başarılar dileyip, mesleğin etik kurallarına uymalarını istedi.

Avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.???????

Adana'da stajını tamamlayan 21 avukat ruhsatlarını aldı

Adana'da stajını tamamlayan 21 avukat ruhsatlarını aldı

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title