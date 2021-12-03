Adana'da stajını tamamlayan 13 avukat ruhsatlarını aldı
AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
??????? Adana Barosunda stajını tamamlayan 13 avukata ruhsatları verildi.
ADANA (AA) - ??????? Adana Barosunda stajını tamamlayan 13 avukata ruhsatları verildi.
Adana Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkan Yardımcısı Miyesser Ersalan Önenli verdi.
Önenli, meslektaşlarına başarılar dileyip onlardan mesleğin etik kurallarına uymalarını istedi.
Avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.???????
AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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