Adana'da sosyal mesafeli bayram namazı

ADANA'da Ramazan Bayramı namazı, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Sabancı Merkez Camii'nde sosyal mesafe kuralına uyularak kılınırken, İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için de dua edildi.

ADANA'da Ramazan Bayramı namazı, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Sabancı Merkez Camii'nde sosyal mesafe kuralına uyularak kılınırken, İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için de dua edildi.

Geçen yıl ki Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri gereği camilerde bayram namazı kılamayan vatandaşlar, bu yıl camilere akın etti. Koronavirüs tedbirleri gereği 1,5 metre sosyal mesafe bırakarak saf tutan vatandaşlar, namaz öncesi İsrail'in Kudüs ve Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Vaaz ve duaların ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ