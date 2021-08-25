Adana'da sokaktaki mazgalı sökerken yakalanan iki şüpheli tutuklandı
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Adana'da sokaktaki mazgalı sökerken yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Adana'da sokaktaki mazgalı sökerken yakalanan iki şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokaktaki mazgalı sökmek isterken yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokaktaki mazgalı sökmek isterken yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Reşatbey Mahallesi'nde, sokaktaki mazgalın iki kişi tarafından söküldüğünü fark edenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Gökhan Ö. (30) ve Erhan U'yu (30) yakaladı.

Zanlılardan Gökhan Ö'nün hırsızlık suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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Adana'da sokaktaki mazgalı sökerken yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Haberler
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