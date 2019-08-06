06.08.2019 07:35

Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

ADANA'da sokak ortasında B.U. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi ile kavga eden Ahmet Uludağ (56), tabancayla sol göğsünden vurularak yaralandı. Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Ahmet Uludağ ve B.U., iddiaya göre sabaha karşı konuşmak için buluştu. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönünce silahlı çatışma çıktı. B.U. ve yanındaki arkadaşı tabancayla, Ahmet Uludağ ise pompalı av tüfeği ile ateş açtı. Ahmet Uludağ, sol göğsüne isabet eden kurşunla yere yığılırken, silah seslerini duyup olay yerine gelen mahalle bekçilerini gören şüphelilerden B.U. otomobiline binerek, arkadaşı ise ara sokaklara koşarak kaçtı. Güvenlik güçlerince çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Uludağ, ameliyata alınırken, durumunun ağır olduğu belirtildi.

SAKLANIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından koşarak kaçan kimliği henüz bilinmeyen şüpheli, çıkmaz bir sokakta otomobillerin arasında saklanmaya çalışırken mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Çevrede arama yapan bekçiler, olayda kullanıldığı düşünülen tabancayı ise bir otomobilin altına atılı halde buldu. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis, 12 adet boş kovan ile bir adet boş kartuşa rastlarken, yaralının aracında ise pompalı av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve av tüfeği, balistik inceleme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaçan şüpheli B.U.'yu yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA