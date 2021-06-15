ADANA'DA SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI: 2 YARALI
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ADANA'DA SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da Engin C., sokak ortasında kavga ettiği Bekir Y.'yi pompalı tüfekle vurarak, yaraladı.

ADANA'da Engin C., sokak ortasında kavga ettiği Bekir Y.'yi pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Silah sesiyle balkona çıkan Emel D. ise saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Polis, kaçan Engin C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Y., sokakta yürürken karşılaştığı Engin C. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Engin C., park halindeki otomobilinden aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalarla sırtından yaralanan Bekir Y., kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyunca balkona çıkan Emel D. ise saçmaların isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Engin C. de aracına binerek, olay yerinden kaçtı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Engin C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'DA SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI: 2 YARALI
ADANA'DA SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI: 2 YARALI
ADANA'DA SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI: 2 YARALI
ADANA'DA SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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