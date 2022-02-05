Adana'da sokak hayvanlarına saldıran pitbull barınağa teslim edildi - Haberler
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Adana'da sokak hayvanlarına saldıran pitbull barınağa teslim edildi

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da sokak hayvanlarına saldıran pitbull barınağa teslim edildi

Adana'da sokak hayvanlarına saldıran pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da sokak hayvanlarına saldıran pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde başıboş gezen pitbull cinsi köpeğin sokak hayvanlarına saldırdığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile belediyle ekipleri sevk edildi.

Yasaklı tür pitbull, belediye görevlilerince yakalanarak hayvan barınağına teslim edildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Belediye evleri mahallesi, Çukurova, Köpek, Adana, Güncel, Haber

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