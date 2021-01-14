Adana'da silahlı saldırıya uğrayan taksi sürücüsü yaralandı
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan taksi sürücüsü yaralandı

14.01.2021 21:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:52
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan taksi sürücüsü yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde taksi sürücüsü silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde taksi sürücüsü silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 01 T 0297 plakalı taksi sürücüsü Yunus K. Karataş Bulvarı'nda aracına binen kişinin silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Saldırgan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yunus K. Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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