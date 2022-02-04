Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA, Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Meydan Mahallesi Meydan Caddesi üzerinde yürüyen L.H, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri L.H'yi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Güncel

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Haber

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