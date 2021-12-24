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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

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SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Angın Bulvarı üzerinde yürüyen M.Ö, arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Ö. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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