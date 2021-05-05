Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde caddede yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde caddede yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Yurt Mahallesi'nde İbrahim Hakkı Develi Caddesi'nde yürüyen Hasan C'ye henüz belirlenemeyen nedenle yoldan geçen bir motosikletten tabancayla ateş edildi.

Hasan C. bacağından yaralandı, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki iki kişi olay yerinden kaçtı.

Yaralı, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu