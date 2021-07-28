Adana'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü bir kişi yaralandı
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da hafif ticari araçtan ateş açılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adana'da hafif ticari araçtan ateş açılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, bir iş yeri önünde bulunan Halil Doğan ile Fevzi Atmaca'ya, plakası tespit edilemeyen hafif ticari araçtan tabancayla ateş açıldı.

Silahlı saldırıda yaralanan Doğan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Atmaca ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Atmaca burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipleri delil toplama çalışması yaptı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
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