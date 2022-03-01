Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yürüyen Serdar P'ye henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından araçtan tabancayla ateş edildi.

Saldırıda Serdar P, çeşitli yerlerinden yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralı, çevredekilerce yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Serdar P, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 7 boş kovan buldu.

Zanlının yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.