Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

04.11.2020 03:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 03:46

Son dakika haberi: Adana'da bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'da bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında bulunan Yılmaz C'ye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Silah seslerini duyan ve Yılmaz C'nin yaralandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bacağından ve karnından yaralandığı belirlenen Yılmaz C'yi ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdü.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede iki boş kovan buldu.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika gündem: Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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