Adana'da seradan hırsızlık iddiası

02.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:40

Adana'da, serasına zarar verildiğini ve ürünlerinin çalındığını iddia eden kişi şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kürkçüler Göztepe Mahallesi'ndeki serasına gelen Abdul Samet Polat, serasının demirlerinin ve içerisindeki ürünlerinin çalındığını gördü.

Polat'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, serada inceleme yaparak, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA