Adana'da seradan hırsızlık iddiası
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Adana'da seradan hırsızlık iddiası

Adana'da, serasına zarar verildiğini ve ürünlerinin çalındığını iddia eden kişi şikayette bulundu.

02.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:40
Adana'da seradan hırsızlık iddiası

'da, serasına zarar verildiğini ve ürünlerinin çalındığını iddia eden kişi şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, 'ndeki serasına gelen Abdul Samet Polat, serasının demirlerinin ve içerisindeki ürünlerinin çalındığını gördü.

Polat'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, serada inceleme yaparak, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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