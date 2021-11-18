Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey anıldı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey anıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Milli Mücadele kahramanı şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı.

Kozan Belediye Başkan Vekili Soner Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, Kozan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gökhan Söğüt, şehit yakınları, öğrenciler ve öğretmenler, Şehit Kaymakam Saim Bey'in mezarını ziyaret etti.

Ziyarette şehit Kaymakam Saim Bey ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Program, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla tamamlandı.

TSK teröristleri tek tek temizliyor! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü

TSK teröristleri tek tek temizliyor! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü

 Azerbaycan'dan Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarına kınama: Gereken karşılık verilecek

Azerbaycan'dan Ermenistan'ın sınırdaki saldırılarına kınama: Gereken karşılık verilecek

 Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, 'Olumlu geçti' sözleriyle duyurdu

Türkiye ve ABD arasında önemli gelişme! MSB, "Olumlu geçti" sözleriyle duyurdu

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title