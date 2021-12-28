Adana'da samanlıkta 10 kilo 370 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Adana'da samanlıkta 10 kilo 370 gram esrar ele geçirildi

Adana'da samanlıkta 10 kilo 370 gram esrar ele geçirildi
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir evin samanlığında 10 kilo 370 gram esrar bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir evin samanlığında 10 kilo 370 gram esrar bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeli Mahallesi'nde 2 kişinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş 10 kilo 370 gram esrar ile 2 kök kenevir ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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