Adana'da samanlıkta 10 kilo 370 gram esrar ele geçirildi
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir evin samanlığında 10 kilo 370 gram esrar bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir evin samanlığında 10 kilo 370 gram esrar bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeli Mahallesi'nde 2 kişinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş 10 kilo 370 gram esrar ile 2 kök kenevir ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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