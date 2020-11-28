Adana'da sahte içki üretilen ev ve iş yerine operasyon
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Adana'da sahte içki üretilen ev ve iş yerine operasyon

28.11.2020 09:25 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:29
Adana'da sahte içki üretilen ev ve iş yerine operasyon

ADANA'da polis ekiplerinin sahte içki üretimi yapılan bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda, 460 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ADANA'da polis ekiplerinin sahte içki üretimi yapılan bir ev ve iş yerine düzenlediği operasyonda, 460 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretiminin engellenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, imalathaneye dönüştürüldüğü belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Polis, adreslerde yaptığı aramalarda, satışa hazır halde 460 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 1 litre viski kiti, 1.5 kilogram sakarin maddesi, 50 mililitre gıda boyası, 50 boş içki şişesi, 2 alkolmetre, 1 adet 1 litrelik alkol ölçüm aparatı ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da sahte içki üretilen ev ve iş yerine operasyon
Adana'da sahte içki üretilen ev ve iş yerine operasyon
Adana'da sahte içki üretilen ev ve iş yerine operasyon
Adana'da sahte içki üretilen ev ve iş yerine operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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