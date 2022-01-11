Adana'da sağanak yağış sebebiyle yol çöktü, bir araç mahsur kaldı - Haberler
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Adana'da sağanak yağış sebebiyle yol çöktü, bir araç mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da sağanak yağış sebebiyle yol çöktü, bir araç mahsur kaldı Adana'da gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

ADANA (İHA) - Adana'da sağanak yağış sebebiyle yol çöktü, bir araç mahsur kaldı

ADANA - Adana'da gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Yolun çöktüğünü fark etmeyen bir sürücü aracıyla birlikte yolun çöktüğü yere düştü.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda yolda çökme meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi kullandığı 01 UY 923 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolun çöktüğünü fark etmedi. Sürücü aracıyla birlikte yolun çöktüğü yere düştü. Sürücü çekici yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı.

Yolun çökmesi nedeniyle bulvar trafiğe kapatıldı.

Adana'da sağanak yağış sebebiyle yol çöktü, bir araç mahsur kaldı

Adana'da sağanak yağış sebebiyle yol çöktü, bir araç mahsur kaldı

Adana'da sağanak yağış sebebiyle yol çöktü, bir araç mahsur kaldı

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