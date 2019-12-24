Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)
Haberler » Güncel » Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6) - Haber

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)

BABADAN KURTARANLARA TEŞEKKÜRAdana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar'ın babası Yaşar Kocamanlar, oğlunu kurtaranlara teşekkür etti.

24.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:42
Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)

BABADAN KURTARANLARA TEŞEKKÜR

'nın merkez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar'ın babası Yaşar Kocamanlar, oğlunu kurtaranlara teşekkür etti. Kocamanlar, "Biz olaydan haberdar değildik. Çocuğum dükkana gelirken, belediyenin yapmadığı altyapının sel sularına kapıldı. Çocuğumu 400 metre ilerde balçığın içerisinden çıkardılar. Allah razı olsun. Bedediyeye de hiç bir şey söylemiyorum. Orada neden oturuyorlar bilmiyorum. Çocuğum şuan gözetim altında, durumu belli değil. Doktorlar takip ediyor" dedi.

Akif ÖZDEMİR/ADANA,

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler