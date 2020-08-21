Adana'da "riskli alan" ilanı Adana'da merkez ilçe sınırları içindeki bir bölge "riskli alan" ilan edildi.

Adana'da merkez ilçe sınırları içindeki bir bölge "riskli alan" ilan edildi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Yüreğir ilçesindeki Şehit Erkut Akbay Mahallesi sınırları içerisindeki belirlenen bir alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddesi gereğince verildi.

Kaynak: AA