Adana'da pompalı tüfekle vurulan bekçi yaralandı
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Adana'da pompalı tüfekle vurulan bekçi yaralandı

25.02.2021 03:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 03:48
Adana'da pompalı tüfekle vurulan bekçi yaralandı

Adana'da bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Bu sırada otomobildeki kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir bekçi yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bekçi, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis, söz konusu otomobili ara sokakta terk edilmiş halde buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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