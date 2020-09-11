Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
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Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı
11.09.2020 02:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 03:06

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 HS 793 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 4 şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla Yamaçlı Mahallesi ara sokaklarına girerek izlerini kaybettirmeye çalışması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Şüphelilerin gidebileceği yerlerde önlem alan polis, otomobili aynı mahallede Yamaçlı Parkı civarında terk edilmiş halde buldu.

Şüphelilerin eşkal bilgilerini tespit eden ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yaptığı çalışmada kişilerden 3'ünü aynı mahallede ara sokaklarda yakaladı.

Otomobilin kapılarında ve motor kaputunda beyaz tozlar olduğunu fark eden ekipler, bunların uyuşturucu madde olabileceğini değerlendirerek araçta ve çevredeki çöp konteynerlerinde arama yaptı.

Şüphelilerin üst aramasını da yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Otomobilin muayenesinin olmadığının belirtilmesi üzerine araç ve şüpheliler detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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