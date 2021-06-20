Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
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Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci

Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da 2 yıllık eğitimlerinin ardından mezun olan polis meslek yüksekokulu öğrencileri, meslek yeminlerini edip, kep attı.

ADANA'da 2 yıllık eğitimlerinin ardından mezun olan polis meslek yüksekokulu öğrencileri, meslek yeminlerini edip, kep attı. Mezuniyet heyecanı yaşayan polis adayları, mutluluklarını birbirlerine sarılarak paylaştı.

Kemal Sarhadlı Polis Meslek Yüksekokulu, 26'ncı dönem mezunlarını verdi. 2 yıldır eğitim gören polis adayları için bugün okulda mezuniyet töreni yapıldı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen törene Adana Valisi Süleyman Elban, kent protokolü, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, dönem birincisi Mehmet Karakuş mezunlar adına konuşma yaptı. Gururlu olduğunu belirten Karakuş, silah arkadaşlarıyla birlikte görevini en iyi şekilde yapacağını söyledi.

VALİ ELBAN, MEZUN POLİSLERE BAŞARI DİLEDİTörende konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, mezun olup, diplomalarını alan polis memurlarına başarı dileğinde bulundu. Vali Elban, "200 yıla yakın geçmişe sahip polis teşkilatı, başta iç güvenlik hizmetleri olmak üzere çok ağır ve kutsal bir görev ifa ediyor. Özellikle son dönemde ortaya çıkan çok yeni suç tipleriyle ve problemlerle mücadele ederken, diğer taraftan da terör örgütleriyle mücadelede, alnının akıyla görev yapıyor. Bu kutsal ocağın bir neferi olan yeni polis memurlarımıza da bu kutsal görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından silah başına gelen öğrenciler, meslek yeminlerini edip kep attı. Törenin ardından polis adayları, mutluluklarını birbirlerine sarılarak paylaştı.


Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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