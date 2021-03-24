Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı
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Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı

24.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:22
Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı

ADANA'da Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı.

ADANA'da Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı. 

37 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açıldı. Sergide, Aydın Doğan Vakfı'nın tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine dikkat çekmek adına yaptığı çağrıyla ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçılarının sosyal mesafe, hijyen, izolasyon, maske kullanımı gibi güncel konuları ele aldıkları karikatürleri yer aldı. 50 eserin bulunduğu sergi, 24 Mart- 7 Nisan arası hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak sanatseverleri bekliyor. 


Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı
Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı
Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı
Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı
Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı
Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı
Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı
Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı
Adana'da 'Pandeminin Çizgileri' adlı Covid-19 sergisi açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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