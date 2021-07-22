Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı
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Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı Adana'da otoyol üzerinde bir otobüs alev alev yandı.

Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı

ADANA - Adana'da otoyol üzerinde bir otobüs alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Pozantı-Adana otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Şoför, otoyol kenarına aracı çekerek söndürmeye çalıştı. Herhangi bir ölü ya da yaralı bildirilmezken yolcuların kişisel eşyaları ve otobüs kullanılamaz hale geldi. Aracın yanmasının etkisiyle alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı
Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Abacı

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