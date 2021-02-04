Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı
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Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı

04.02.2021 05:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 05:12
Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı

Adana'da polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan 3 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

Adana'da polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan 3 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 AFT 674 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Takibi sürdüren ekipler, Demetevler Mahallesi'ndeki ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan 3 şüpheliyi aracı terk ederek kaçmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

Zanlıların üst araması ve otomobildeki detaylı incelemede suç unsuru bulanamadı.

Sürücü İ.D. (29) ile yaşı küçük iki kişinin suç kaydının olmadığı tespit edildi.

Sürücüye "Dur" ikazına uymamanın yanı sıra Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten, diğer iki kişiye de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları için para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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