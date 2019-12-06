Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
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Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Adana'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:30
Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez ilçesi 'da, eczaneden ilaç aldıktan sonra evine dönene Cennet Bozkurt'a (87) yolun karşısına geçmek istediği sırada Halime G'nin kullandığı 01 FR 315 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Bozkurt için olay yerine ambulans çağırıldı.

Bozkurt, ekiplerce hastaneye kaldırıldığı sırada, kızının da olay yerine gelmesini isteyerek, "Kızım gelmeden götürmeyin, benim kızım korkar." dedi.

Kızına verilmesi üzerine Bozkurt, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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