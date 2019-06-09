Adana'da otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı
Adana'da otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı.
Adana'da otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ş.Ç. (25) ile F.Ö'ye (19) çarptı.
Yaralanan iki yaya ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis aracıyla kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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