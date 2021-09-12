Adana'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Güneş yönetimindeki 01 D 5545 plakalı otomobil, Kozan ilçesi Gedikli Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki eşi Elif (45), annesi Fatma (76) ve oğlu Muhammet Emin Güneş (11) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri