Adana'da otomobile çarptıktan sonra uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Adana'da otomobile çarptıktan sonra uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobile çarptıktan sonra uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

Burak Elbüken'in kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Bağözü Mahallesi'nde Cumali Çoban idaresindeki 01 AN 365 plakalı otomobile çarptıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine Can-Kur ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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