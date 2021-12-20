Adana'da otomobil kundaklandı - Haberler
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Adana'da otomobil kundaklandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu.

ADANA (AA) - Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu otomobilde hasar meydana geldi.

Ekipler yaptıkları araştırmada otomobilin kundaklandığını tespit etti.

Polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da otomobil kundaklandı

Adana'da otomobil kundaklandı

Adana'da otomobil kundaklandı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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