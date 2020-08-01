Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
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Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
01.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:47

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde, Pozantı ilçesi Adana- Ankara yolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile midibüsün çarpışmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

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