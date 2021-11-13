Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı...Feci kaza kamerada - Haberler
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Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı...Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı...Feci kaza kamerada

ADANA - Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Feci trafik kazasıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali İbili'nin kullandığı 07 N 8889 plakalı otomobil ile Arda Yaşar Dama'nın kullandığı 07 APH 362 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada devrilen hafif ticari araçtaki Huriye Özdemir Dama, Dursun Özdemir ile çocuk olduğu belirlenen Aymima Dama yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı...Feci kaza kamerada

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı...Feci kaza kamerada

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı...Feci kaza kamerada

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