Adana'da otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Adana'da otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı
AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Güncel

Adana'da otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü hafif yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'da otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü hafif yaralandı.

Çevre Yolu'nda, 33 APY 63 plakalı otomobil ile B.Ö. idaresindeki ATV çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan B.Ö. olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Adana'da otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı

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AA / Alaeddin Çoğal - Son Dakika Haberleri

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