Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı
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Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı

02.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:57
Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı

KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından orta riskli iller kategorisindeki Adana'da yüz yüze eğitime başlandı.

KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından orta riskli iller kategorisindeki Adana'da yüz yüze eğitime başlandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında eğitim öğretimde de yerinde karar uygulaması başlatılırken, orta riskli illerden Adana'da okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullar, sınav öğrencileri olan 8'inci ve 12'nci sınıflar için alınan yoğun tedbirlerle birlikte yüz yüze eğitim başladı. Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim görecek olan öğrenciler, saat 07.50'de çalan ilk zilin ardından İstiklal Marşı'nı okuyup sınıflarına girdi. İlk 30 dakikalık dersin ardından teneffüse çıkan miniklerin heyecanı ve mutluluğu dikkati çekti. 

'LÜTFEN KAPATMAYIN OKULLARIMIZI'

Kızını okula getiren veli Nazlı Karadağ, "Çok mutluyuz. Okulumuz tüm tedbirleri alarak güvenli bir şekilde açıldı. Yüz yüze eğitim tabi ki online eğitimden çok çok daha kaliteli, çocuklarımız üstün bir şekilde eğitim görecekler. İnşallah devamını diliyorum. Kapatılmasın okullarımız. Eğitim bir ülkenin bel kemiğidir. Ülkeyi kalkındıracak olan en damar sistemdir. Bu ülkenin çocukları en güzel eğitimi hak ediyorlar. Bakanımız Ziya Selçuk'a sesleniyorum; lütfen kapatmayın okullarımızı" diye konuştu.


Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı
Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı
Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı
Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı
Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı
Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı
Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı
Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı
Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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