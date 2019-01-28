Adana'da Nogay Şair Kadriye Temirbulatova Anıldı

Nogay Türkleri'nin son yüzyıldaki yetiştirdiği ünlü şairlerinden biri olan ve erken yaşta hayatı son bulan Kadriye Temirbulatova şiirleriyle anıldı.

TÜRKSOY tarafından organize edilen Türk Dünyası'nın Öncüleri proğramı kapsamında, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Adana Kırım Türkleri Derneği tarafından katkı sağlanan anma programı Adana'da gerçekleştirildi. İlkinin Ankara'da yapıldığı proğrama Adana'da da ilgi yoğundu. Nogay Türkleri'nin son yüzyılda yetiştirdiği en önemli şairlerinden biri olan Kadriye Temirbulatov'un doğumunun 70. Yılı anısına düzenlenen programda, Temirbulatova'nın hayatı, felsefesi, şiirleri ile Adanalılara tanıtıldı.

PROGRAMA YOĞUN İLGİ VARDI

Proğrama Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü,TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof.Dr. Düsein Kaseinov, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Muharrem Yılmaz, Adana Kırım Türkleri Dernek Başkanı Hande Bozdoğan,Onursal Başkanı Fatih Karayandı veçok sayıda davetli iştirak etti.

DAĞISTAN'DAN GELEN NOGAYLAR

Proğram için R.F. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Nogay Bölgesinden gelen misafirler de vardı. Nogay Bölgesinde Nogayca yayın yapan Şöl Davısı Gazetesi Baş Editörü Elmira Kohsaeva'da yer aldı. Ayzanat Kartakayeva, Kadriye Temirbulatova'nın ve kendisinin şiirlerini seslendirdi.

ARSLANBEK SULTANBEKOV VE İSLAM SATYROV DİNLETİSİ

Nogay Türklerinin iki büyük sesi programda kısa birer konser verdiler. İslam Satyrov, Kadriye Temirbulatova'nın şiirlerinden bestelediği iki şarkısını seslendirdi. Nogay Türklerinin ünlü sanatçısı Arslanbek Sultanbekov da şarkılarından bazılarını seslendirdi. Proğram Zehra Ergin'in Nogay Halk dansı ve ardından plaket töreni ile sona erdi.

KADRİYE TEMİRBULATOV KİMDİR

Nogay Türklerinin ünlü şairi Kadriya Urazbay kızıTemirbulatova 1948 yılında Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Nogay ilçesinin Terekli - Mektep kasabasında dünyaya gelmiştir. Doğduğu memleketinde O'nu hemşehrileri sabah yıldızı anlamına gelen "Çolpan "diye adlandırıyorlardı.

İlk eğitimini Terekli-Mektep'te alan Kadriye daha sonra Dağıstan Pedogoloji Üniversitesine kabul olmuştur.Şairlik yeteneğini fark eden dönemin büyük ediplerinin tavsiyesiyle eğitimini Moskova'da Maksim Gorki Üniversitesinde devam ettirmiş ve 1974 yılında mezun olmuştur. 1977 yılında SSCB Yazarlar Birliği üyesi olmuştur.

Kadriye'nin ana dilinde " Dağlar Kırlardan Başlıyor" isimli ilk şiir kitabı 1971 yılında Dağıstan'da basılmıştır. "Cığır" adlı ikinci kitabı ise 1972 yılında Karaçay-Çerkes'in Çerkesk şehrinde basıldı.Ardından yine Dağıstan'da " Gençliğin Şarkıları","Teecüb" vb. kitapları okuyucuları ile buluştu.

Kadriye'nin Rusçaya çevrilmiş şiirlei 1975 yılında Moskova'da " Ayın Tebessümü", 1977 yılında ise " Kurtarılmış Yıldızlar" adlı kitapları yayınlandı. Kendisi Dağıstan yerel hükümetince üstün ödüle layık görüldü. Dağıstan Yazarlar Birliği'nin yönetim kuruluna seçildi.

Kadriye Temirbulatov, Lermantov,Mayakovski ,Nazım Hikmet,Rasul Gamzatov gibi ünlü şairlerin şiirlerini Nogaycaya çevirmiştir.

Nogay Edebiyatına altın harflerle adını yazdıran Kadriye Temirbulatov 1978 yılında feci şekilde hayatını kaybetmiştir.

Kaynak: Bültenler