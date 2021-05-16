Adana'da motosikletle çarpışan taksi Seyhan Nehri'ne düştü: 2 yaralı
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Adana'da motosikletle çarpışan taksi Seyhan Nehri'ne düştü: 2 yaralı

Adana'da motosikletle çarpışan taksi Seyhan Nehri'ne düştü: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da motosikletle çarpışan taksi Seyhan Nehri'ne düştü.

Adana'da motosikletle çarpışan taksi Seyhan Nehri'ne düştü. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Manisali Alibey Caddesi'nde, İbrahim Kaya yönetimindeki 79 T 0126 plakalı taksi, Hasan İlter idaresindeki 01 ACV 610 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra duramayarak Seyhan Nehri'ne düştü.

Kazada motosiklette bulunan Hasan İlter ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Taksi sürücüsü Kaya nehrinden yüzerek çıktı.

Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Taksi sürücüsü Kaya, kazanın ardından yaptığı açıklamada, motosiklete çarpmamak için aracın istikametini nehre çevirdiğini belirterek, "Kesinlikle alkollü değilim. Halime bir bakın." dedi.

Bu arada taksiye ait tamponun parçasının ağacın dalına saplanması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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