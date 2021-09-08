Adana'da mevsimlik tarım işçilerine giyim, gıda ve hijyenik ürün yardımı yapıldı
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Adana'da mevsimlik tarım işçilerine giyim, gıda ve hijyenik ürün yardımı yapıldı

Adana'da mevsimlik tarım işçilerine giyim, gıda ve hijyenik ürün yardımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Derman ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine gıda, kıyafet ve hijyenik ürün yardımında bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Derman ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine gıda, kıyafet ve hijyenik ürün yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karataş ilçesinde bulunan Çimeli, Yüzbaşı, Sirkenli, Çağırkanlı ve Kadıköy mahallelerinde çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret eden Derman ekiplerinin, işçilerin ailelerine kıyafet, gıda, mutfak malzemesi ve hijyenik ürün yardımında bulunulduğu belirtildi.

Adana'da mevsimlik tarım işçilerine giyim, gıda ve hijyenik ürün yardımı yapıldı
Adana'da mevsimlik tarım işçilerine giyim, gıda ve hijyenik ürün yardımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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Adana'da mevsimlik tarım işçilerine giyim, gıda ve hijyenik ürün yardımı yapıldı - Haberler
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