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Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adana'da masaj salonu içerisinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da masaj salonu içerisinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Azad Y. ve Tamer A., kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen kişi Tamer A.'yı karın bölgesinden Azad Y.'yi ise kafa bölgesinden defalarca bıçaklayarak kaçtı.

Masaj salonunda çalışan kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Azad Y.'yi Adana Şehir Hastanesine, Tamer A.'yı ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye - Umutcan İşledici/ İHA)

Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Seyhan, Polis, Adana, Masaj, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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