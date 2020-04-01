Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı Adana'da, kuruyemişçiyi yüzünden bıçaklayan gaspçı yakalandı.

Adana'da, kuruyemişçiyi yüzünden bıçaklayan gaspçı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli suçlardan kaydı bulunan A.D, elinde bıçakla girdiği merkez Seyhan ilçesi Saydan Caddesi'nde kuruyemiş dükkanı işleten S.G'nin parasını gasbetmek istedi.

Direnen kuruyemişçi S.G'yi yüzünden bıçaklayıp kaçan saldırgan, devriye polis ekiplerince yakalandı.

Olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan S.G. ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şüphelinin daha önce de aynı kuruyemişçiye hırsızlık amacıyla geldiği ancak yakalandığı işletme sahibi S.G. tarafından darbedildiği belirtildi.

Kaynak: AA