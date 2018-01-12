Adana'da Kundaklama İddiası

Adana'da sahibinin husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandığı iddia edilen boş durumdaki evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi 98063 Sokak'ta Hamza Kaya'ya ait boş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.

Alevler, itfaiye görevlilerince etraftaki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Söz konusu yangının, ev sahibi ile aralarında husumet bulunan kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek çıkarıldığı iddiası üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.